Пытался купить беспилотник и передавал данные об авиации - в Украине поймали агента ГРУ

ГРУ три года получало информацию об украинских ВВС "из первых рук" / ИноСМИ

Украинская контрразведка обнаружила и задержала тщательно законспирированного агента ГРУ России - "в миру" бывшего высокопоставленного офицера Военно-воздушных сил Украины.

Теперь арестованный шпион Сергей Лазарев, позывной "Сократ", надеется на обмен, сообщает ТСН.

Полковник Сергей Лазарев сделал блестящую карьеру в украинских вооруженных силах - так, когда-то он отвечал за учет всей техники ВВС в Министерстве обороны и имел кабинет на основном авиаремонтном заводе страны.

Лазарев признается - Украину видел филиалом России, а повальная украинизация вызвала у него просто физическое отторжение.

"Неприятно. На украинском языке все. На русском говоришь, подозрительно на тебя смотрят. Мне было некомфортно, и я сам искал пути, выходы и способы передачи информации", - рассказывает он.

Ищущий да обрящет - ему удалось выйти на связь с ГРУ, будучи на территории РФ. Россиян интересовали украинские военные секреты. Лазарев хотел российскую пенсию и гражданство. Поэтому украинские военные тайны "Сократ" - такой позывной он получил в ГРУ - обменял на вид на жительство в России.

Целых три года "Сократ" сливал России информацию о самолетах Украины. Кому, куда, и сколько - уже не узнать; ноутбук, через который он связывался со своими кураторами, имеет специальную программу, которая уничтожает все следы контактов предателя.

"После передачи данных она уничтожает те данные и уничтожает маршрут, куда они отправлялись. Восстановить их маршрут не удалось", - рассказывает специалист по кибербезопасности Александр Ткачук.

"Спалился" шпион на попытке проникнуть в секреты киевской авиабазы Васильково - а двери туда ему открыл бы простой звонок. Свои связи среди аппарата ВВС, кстати, Лазарев так и не "сдал" - молчал, как рыба.

А интересовал россиян летательный аппарат - причем беспилотный. Именно такой должен был в шпионских целях купить и переправить в РФ Лазарев. Однако - не срослось.

"Российскую разведку могло заинтересовать то, какие аппараты мы можем строить или какие мировые технологии мы могли позаимствовать", - считает испытатель беспилотных летательных аппаратов Ярослав Тропинов.

Ранее сообщалось, что по подозрению в шпионаже в пользу России задержан отставной полковник вооруженных сил Австрии. 70-летнего полковника подозревают в работе на иностранную разведку в течение 20 лет. Будучи в отставке, он занимал "незаметный пост" в штабе австрийской армии.

Полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, о миграционной ситуации, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

Позже СМИ сообщили о задержании еще одного шпионившего в пользу РФ - сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT).