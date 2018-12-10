"Будут атаковать": В "ДНР" боевики разгоняют истерию по поводу наступления ВСУ

Наступление ВСУ / Деловая столица

В группировке "ДНР" боевики опасаются наступления ВСУ, котороое якобы начнется 14 декабря на мариупольском направлении.

Такие сообщение опубликовали подконтрольные террористам сайты. "Утром 14 декабря после артподготовки передовые подразделения 128 и 79 бригад перейдут в наступление из поселков Гранитное и Широкино в направлении поселка Клинкино с заданием к 15-му декабря выйти к Госгранице "ДНР" в районе поселков Коньково и Холодное", − говорится в тексте.

Напомним, ранее, весной нынешнего года, один из главных пропагандистов "ДНР" Эдуард Басурин отличился фейками – об "облучающих жителей Донецка артиллеристах НАТО", а также о том, что "правосеки заставили бабушку съесть газету".