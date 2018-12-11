"Россия началась с кражи": Вятрович высказался про аэропорт имени княгини Ольги в РФ

Владимир Вятрович / УНИАН

Руководитель "Института национальной памяти Украины" Владимир Вятрович прокомментировал один факт − княгиня Киевской Руси Ольга попала в перечень "Великие имена России" и другой − ее именем назвали аэропорт в городе Псков.

"Ну прекрасно, пусть деятели украинской истории появляются на карте Российской Федерации. Не вижу в этом ничего крамольного. Конечно, Россия думает, что она таким образом усилит эту "прихватизацию" украинской истории. Но история временем иронично относится к таким вещам. Очевидно, что памятник князю Владимиру, который в конце XIX века установили в Киеве, тоже должен был стать определенным маркером российского присутствия здесь. А превратился в абсолютно украинский памятник и памятник деятелей украинской истории", − сказал историк в эфире украинского ТВ.

Вятрович также напомнил о том, как недавно президент РФ Владимир Путин на встрече с Эммануэлем Макроном, президентом РФ, назвал королеву Франции Анну Ярославну (дочь киевского князя Ярослава Мудрого − "Главред") "нашей, российской", и о том, как в 2016-м в Москве установили памятник киевскому князю Владимиру Великому. "Ну вот видите, в Москве уже будет один украинский памятник, в Пскове будет один украинский памятник, может, когда появятся и другие деятели украинской истории. Может, в Хабаровске будет памятник Степану Бандере. […] Я понимаю, что Российская империя начиналась с, по сути, кражи истории Руси, но, наверное, она уже заканчивается. И Российская Империя заканчивается", − с некоторой иронией подытожил глава ИНПУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вятрович объяснил, чем в Украине заменят празднование 9 Мая, а также прокомментировал инициативу с повторным присвоением Степану Бандере звания "Герой Украины".