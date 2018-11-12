Вятрович объяснил, чем заменят празднование 9 мая

12 ноября 2018, 04:08

По словам директора УИНП, украинцам удалось выработать альтернативный подход к празднованию этой даты - 8 мая.

Владимир Вятрович
Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович / "Главред"

Украинцы готовы отказаться от советской традиции празднования 9 мая в пользу альтернативы - 8 мая - во многом благодаря современной России, которая дискредитировала формат празднования этой даты. 

Такое мнение выразил директор Украинского института национальной памяти (УИНП), историк Владимир Вятрович в чате на "Главреде".

"Украинцы уже проявили готовность отказаться от советских традиций празднования 9 мая. У нас уже не происходит никаких военных парадов, и у нас все больше внимания уделяется 8 мая как дню памяти и примирения. Почему это стало возможным? Как ни удивительно, благодаря самой России, ее агрессии против Украины, в ходе которой она очень активно использует советские мифы и советские практики. В частности мифы, связанные со Второй мировой войной, которую Москва представляет как Великую отечественную войну, и чрезвычайно большое значение придает 9 мая как главному празднику страны", - считает Вятрович.

Читайте такжеБез 8 марта и 9 мая: украинцы готовы отказаться от дней тортиков и парадовПо его словам, подобными практиками Россия скомпрометировала не только саму дату 9 мая, но и советско-российский формат празднования 9 мая, дав возможность "пробиться альтернативе".

"Поэтому мы сумели сформулировать альтернативный подход к празднованию этой даты - 8 мая как день примирения - с красными маками и без каких-либо военных парадов, как день, когда мы вспоминаем каждого, кто воевал против нацизма в разных армиях", - заключил он.

Ранее Владимир Вятрович выразил уверенность, что что праздник 8 марта в Украине изменит свой формат.

"Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция. Мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества. Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в "день тортиков и букетиков", - сказал он.

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Украина 9 мая Главред Владимир Вятрович УИНП 8 мая
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