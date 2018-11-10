Без 8 марта и 9 мая: украинцы готовы отказаться от дней тортиков и парадов

Владимир Вятрович

Историк, директор Украинского института национальной памяти

10 ноября 2018, 06:58

У Украины не может быть общих праздников со страной-агрессором.

календарь, 8 марта
Украинцы готовы отказаться от 8 марта

Общие праздники с Россией, да еще и на государственном уровне в качестве выходных, ослабляет Украину. Это то, что используется Российской Федерацией для подтверждения ее тезисов об "одном народе". Поэтому задача Украины с формированием нового календаря праздников - выйти из единого ритма со страной-агрессором.

Украинцы уже проявили готовность отказаться от советских традиций празднования 9 мая. У нас уже не происходит никаких военных парадов, и у нас все больше внимания уделяется 8 мая как дню памяти и примирения.

Читайте такжеПять причин принять 8 марта "черным" днем календаряПочему это стало возможным? Как не удивительно, благодаря самой России, ее агрессии против Украины, в ходе которой она очень активно использует советские мифы и советские практики. В частности мифы, связанные со Второй мировой войной, которую Москва представляет как Великую отечественную войну, и чрезвычайно большое значение придает 9 мая как главному празднику страны.

Всеми этими вещами Россия скомпрометировала 9 мая и сам советско-российский формат празднования 9 мая и дала возможность пробиться альтернативе. Поэтому мы сумели сформулировать альтернативный подход к празднованию этой даты - 8 мая как день примирения - с красными маками и без каких-либо военных парадов, как день, когда мы вспоминаем каждого, кто воевал против нацизма в разных армиях.

Читайте такжеСакральный "женский день", или Почему выходной 8 марта лучше отменитьЧто касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество тоже готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет. И особенно среди молодого поколения нет какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 марта.

Убежден, что этот день изменит свой формат. Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция. Мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества. Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в "день тортиков и букетиков".

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праздник 9мая 8марта Владимир Вятрович
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