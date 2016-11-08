Порошенко об памятнике князю Владимиру в Москве: Это попытка "гибридного" присвоения истории

Президент Украины Петр Порошенко назвал открытие памятника князю Владимиру в Москве попыткой "гибридного" присвоения истории.

об этом он сказал во время открытия памятника украинскому поэту и философу Григорию Сковороде в Любляне (Словения), передает УНИАН.

"В эти дни открыт еще один памятник. В Кремле рядом с непохороненным Владимиром Лениным они открыли памятник нашему Киевскому князю Владимиру. Это еще одна демонстрация попытки гибридного присвоения истории", — заявил Порошенко.

Как известно, 4 ноября президент РФ Владимир Путин открыл памятник Киевскому князю Владимиру в Москве.

Напомним, в Киеве может появится памятник Петлюре.