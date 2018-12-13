В Киеве лифт "зажевал коляску" с грудным ребенком: опубликовано видео

Тот самый лифт / "Информатор"

В Киеве в многоэтажном доме лифт зажевал коляску, в которой находился грудной ребенок.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Информатор". По данным журналистов, инцидент произошел в доме №6 по улице имени Ларисы Руденко. Няня возвращалась с двухмесячным ребенком с прогулки. В момент, когда она выкатывала коляску из кабины, лифт внезапно начал ехать вверх. Коляска оказалась как бы "зажеванной" и остановилась. Испуганная няня начала громко кричать и на лестничную клетку выбежали соседи, которые и достали ребенка.

На место ЧП немедленно были вызваны полиция, медики и сотрудники фирмы, обслуживающей лифты. В результате инцидента ребенок остался цел и невредим. Его отец рассказал, что проблемы с лифтами в их доме возникают постоянно и они могут не работать неделями напролет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на свидании девушка упала с высоты 25-го этажа в шахту лифта.