Филарет наградил экс-замглавы ЦРУ орденом за новую украинскую церковь

Экс-замдиректора ЦРУ Джек Девайн и глава УПЦ КП Филарет / censor.net.ua

Глава УПЦ КП Филарет наградил экс-замдиректора ЦРУ Джека Девайна орденом Святого Андрея Первозванного за помощь США Украине по созданию Единой поместной украинской церкви.

Как сообщает Цензор.нет, награждение состоялось по представлению фонда "Украина - XXI век".

В свою очередь, Девайн отметил "выдающуюся роль Филарета в его почти тридцатилетней борьбе за создание независимой от РФ" Единой поместной украинской церкви и поблагодарил за защиту прав православных христиан перед атеистической советской властью.

В конце октября Филарет наградил орденом Святого Андрея Первозванного II степени главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева - "за труды на благо Украинского государства и утверждению поместной украинской православной церкви".