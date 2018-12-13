Охранники Кличко жестоко избили журналиста-АТОшника - СМИ

Виталий Кличко

Охранники мэра Киева Виталия Кличко избили журналиста, участника АТО Сергея Яковича за съемку кортежа городского головы.

Об этом заявил депутат Киевсовета Алексей Новиков (фракция "Единство"), передает КиевВласть.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на четверг на ул. Богдана Хмельницкого, возле здания Национальной оперы.

"Виталий Владимирович, по словам журналиста, на него набросилось несколько человек вашей охраны, которых он знает в лицо, и начали избивать. От него требовали дать показания, якобы, он готовил покушение на вас. Вы должны нести ответственность за действие своей охраны, поэтому я прошу вас как публичное лицо и как мэра прокомментировать эту ситуацию. Также, прошу Секретаря Киевсовета Владимира Прокопива дать поручение об официальном обращении к посольству Германии, которое находится рядом с местом происшествия, чтобы нам предоставили записи с внешних камер наблюдения, сделанные этой ночью",- приводит издание слова Новикова.

Кличко пообещал разобраться в ситуации и предоставить по ней отчет.

"Я возьму этот случай под контроль и отчитаюсь по ней в ближайшее время", - сказал он.

Напомним, 30 ноября в Деснянском районе Киева убили 39-летнего иностранца.