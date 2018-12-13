Скандал на Николаевщине: в школу завезли токсичные парты - первоклашки падали в обморок

В школе на Николаевщине обнаружили токсичные парты / dzerkalo.media

В средней школе №1 Новой Одессы Николаевской области разразился скандал: учащимся первых классов поставили новые столы и стулья, после чего у детей появилась тошнота, головная боль и головокружение.

"Дети начали терять сознание прямо несколько, и вечером детей начало тошнить, начались симптомы интоксикации", - рассказывает отец ученика Виталий Ипатенко.

У другой школьницы поднялась температура, начал болеть живот, было головокружение.

Причем многодневное проветривание не помогло, а первоклашек перевели в другой кабинет, сообщает ТСН.

По словам директора школы, парты к ним поступили по госзаказу, в рамках программы новой украинской школы.

В управлении образования подчеркнули, что мебель имеет все необходимые сертификаты.

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Глава районного управления образования Валерий Багнюк посетил класс с новыми партами и признал, что запах действительно есть, и он невыносим.

"Я здесь чувствую запах, поэтому я принял решение, чтобы этим не пользоваться. Чтобы их сейчас убрали из класса, немедленно вызвать поставщика, дать ему письменную претензию и заказать независимую экспертизу", - заявил Багнюк во время посещения класса.

Новые парты, поступившие по тендеру, в новоодесскую школу разбирают и сносят в подвал. Вместо нее говорят, поставят старые и после проветривания кабинета снова пустят туда первоклашек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни школьник пришел на учебу с пистолетом.