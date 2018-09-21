На Николаевщине к больнице подкинули младенца с ссадинами и синяками, опубликованы фото 18+

В Первомайск к больнице подкинули младенца с ссадинами, синяками и царапинами / Reuters

В городе Первомайск Николаевской области в пятницу, 14 сентября, у акушерского отделения центральной городской многопрофильной больницы оставили новорожденного мальчика, на его теле нашли многочисленные ссадины, синяки и царапины.

Младенцу поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, говорится на странице Управления по делам детей Первомайского городского совета в Facebook.

"Около 22:00 14.09.2018 г. на территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы неизвестным лицом в картонной коробке был оставлен новорожденный ребенок мужского пола...", — отметили в ведомстве.

По его данным, малыш нуждался в неотложной медпомощи, его оперативно доставили в реанимационно-анестезиологическое отделение местной больницы.

"На следующий день, 15.09.2018 г., маленький Богданчик, именно такое имя получил ребенок при крещении, отправился в Николаевскую областную детскую больницу, где сейчас продолжается его лечение", — добавили в управлении.

Начато производство по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса.

Фото подкинутого к больнице младенца, 18+

В Первомайск к больнице подкинули младенца с ссадинами, синяками и царапинами / Cкриншот с facebook.com/Управління у справах дітей Первомайської міської ради

Ранее стало известно, что в Сновском районе Черниговской области правоохранители задержали мужчину, который зимой задушил своего сына-младенца, а потом закопал тело в сарае.