Американские инструкторы обучили тактике украинских морпехов

Инструкторы из США провели в Центре миротворчества в академии Сухопутных войск учения для украинских морских пехотинцев.

"Для военнослужащих отдельного Николаевского батальона морской пехоты в течение нескольких месяцев длился курс жесткой интенсивной подготовки в рамках работы "Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина" (JMTG-U)", - сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе учений морпехи добрались в район сосредоточения, где заняли позиции и показали умения держать оборону. Затем была проведена операция по контрнаступлению.

Отмечается, что операция была проведена успешно: противника удалось уничтожить, а ситуацию стабилизировать.

Представители НАТО подвели итоги и констатировали, что украинские морпехи достойно справились с поставленной задачей.

Как ранее сообщалось, в Сети появились фотографии бойцов Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в международных военных учениях Combined Resolve XI в Германии.