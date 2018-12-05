Из-за конфликта с Украиной РФ начала в Черном море "бессрочные" военные учения

Reuters

На фоне напряженности в отношениях с Украиной из-за инцидента в Керченском проливе Россия начала военно-морские и ракетные учения в акватории Черного моря.

Как отмечает Reuters, даты начала и конца учений неизвестны.

"Две подводные лодки - Б-237 "Ростов-на-Дону" и Б-262 "Старый Оскол" - отработали экстренный выход для обнаружения, сопровождения и уничтожения морских и береговых целей с выполнением пусков ракетного оружия", - говорится в сообщении.

Экипажи подлодок также должны отработать глубоководное погружение и такие техники, как аварийное всплытие.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.