Французский певец готов воевать за Украину против России

Поль Манондиз сказал, что готов воевать за Украину против России / Главред

Французский певец Поль Манондиз, который уже около трех лет живет в Украине и хочет получить украинское гражданство, утверждает, что готов воевать на стороне страны против Российской Федерации.

РФ мы скажем — "Давай, до свидания!", рассказал артист в интервью Обозревателю.

"Если в Украине будет реальная война, я первым пойду на фронт…", — заявил исполнитель.

Ранее российский актер Анатолий Пашинин, участник антитеррористической операции на Донбассе выразил мнение, что самой большой проблемой россиян и украинцев является большевизм (теория и тактика революционного пролетарского движения).