"Дальше будут кормить с лопат": под Киевом депутаты бросали детям подарки "как кости собакам"

Депутаты городского совета Ирпеня Киевской области Игорь Оверко и Петр Король поздравили детей одной из школ с наступающими новогодними праздниками.

При этом в качестве подарков были выбраны наборы со сладостями, на которые были нанесены фамилии "благодетелей".

Кроме того, депутаты избрали весьма своеобразный способ раздачи своих презентов: они попросту швыряли их в толпу детей.

Отметим, что это вызвало волну возмущения в Сети:

"Молодые феодалы", "Как кости собакам… какое унижение", "Какой позор! Подарки кидают как собакам. Дальше будут кормить с лопат", пишут пользователи в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в школу завезли токсичные парты - первоклашки падали в обморок.