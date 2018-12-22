Как понять, накручивает ли газовый счетчик дополнительную стоимость

Газопоставляющие компании в декабре могут прислать потребителям платежки, в которых будет включена стоимость не только фактически потребленного домохозяйством (квартирой, частным домом) газа, но и так называемых "температурных потерь".

В настоящий момент облгазы выставляют конечным потребителям счета, в которых указаны коэффициенты доплат за не приведение объемов газа к стандартным условиям. Данная схема прямо отражается на суммах в ежемесячных платежках.

Что такое температурные потери и как это может отразиться на стоимости газа?

В настоящее время облгазы покупают газ у компании "Укртрансгаз", чьи счетчики осуществляют зачет газа с приведением объема к стандартным условиям.

Стандартные условия - это состояние газа при температуре +20° по Цельсию и давлении 760 мм ртутного столба. Тепература окружающей среды непосредственно влияет на объем газа, который проходит через бытовой счетчик. Физические свойства газа таковы, что при плюсовой температуре газ расширяется, а при минусовой - сжимается.

Проблема в том, что если коммерческие счетчики "Укртрансгаза" считают объемы газа с учетом температуры и давления ртутного столба, то потребительские (общедомовые) счетчики, значительная часть которых вынесена на улицу, подобной системой не оборудованы. Поскольку при низких температурах фактический объем газа будет уменьшаться на 3,6% каждые 10°, а наиболее активное потребление газа происходит в отопительный сезон с низкой температурой, облгазы вынуждены покупать больше газа, чем продают. Эта разница называется "тепловыми потерями".

Поскольку газ покупается при стандартных условиях, а доставляется потребителю при других условиях, разницу облгазы учитывают, как потери - компенсацию за нее включили в тариф на распределение газа для облгазов.

Кто должен компенсировать "тепловые потери"?

Согласно заявлению "Нафтогаза", НКРЕКП 23 ноября 2018 года запретила газовым операторам применять коэффициенты приведения к стандартным условиям и взимать с потребителей компенсацию за температурные потери от измерения газа бытовыми счетчиками.

Кроме того, в "Нафтогазе" подчеркивают, что тарифы для облгазов уже включают компенсацию потерь из-за разницы в температурах. Тем не менее, установленный счетчик может эту потерю зачислять именно конечному потребителю и выйдет, что потребитель дважды заплатит за одно и то же.

Как понять, накручивает ли ваш счетчик "тепловые потери"

Во-первых, лучше всего обзавестись индивидуальным счетчиком газа. Это самое прозрачное и выгодное решение для потребителя. По закону, купить и установить такой газовый счетчик обязана именно газовая компания, причем за свой счет. В случае установки счетчика за свой счет, украинец имеет право на компенсацию стоимости такого оборудования.

Если на вашем доме стоит "общедомовой счетчик" (желтая коробка), но вы не давали на это своего согласия, стоит поинтересоваться, законно ли он там установлен. Показатели таких счетчиков зачастую завышены – причем в пользу газовой компании. По закону, облгазы имеют право его устанавливать только при согласии 75% жителей дома на общеквартирном собрании дома, где счетчик установлен. Если вам не приходило официальное письменное приглашение, и вы не участвовали в собрании, вы имеете право требовать насчитывать плату только согласно норм.

Также необходимо обратить внимание на сам счетчик, установленный в квартире.

Если вы видите на своем газовом счетчике отметки (выделенные на фото красным цветом), - никаких коэффициентов приведения к стандартным условиям в вашем счете за газ не должно быть. Если на вашем счетчике отметок нет, то применение коэффициентов противозаконно.

Как объясняет Алексей Хабатюк, замдиректора департамента энергоэффективности "Нафтогаза", отметки "Тб = 0 ° С" и "Тб = 15 ° С" означают, что такой счетчик изготовлен с так называемым директивным приведением. То есть счетчик приводит объем газа к стандартным условиям считающий, что температура газа, который через него проходит 0°С и 15°С, соответственно.

На сегодняшний день производство таких счетчиков запрещено: до 2016 года они производились на заказ облгазов и устанавливались у потребителей.

Отметка "Т" у типоразмера счетчика означает, что счетчик имеет так называемую термокомпенсацию. То есть счетчик приводит объем газа к стандартным условиям автоматически, определяя температуру газа, который через него проходит.

Помните, что вы имеете законное право поставить тот счетчик газа, который хотите. Главное, чтобы сам счетчик был сертифицирован. Роторные счетчики с электронным считыванием дешевле и проще в установке, чем мембранные счетчики. Кроме того, роторные счетчики не учитывает кубометры, если огонек на конфорке плиты имеет не голубой, а желто-красный цвет, и считает только то топливо, которое соответствует государственным стандартам качества.

Как сообщалось, "Киевгаз" обнародовал ноябрьские тарифы на газ для населения.

Напомним, эксперт предупредила о тяжелых последствиях нового подорожания газа для населения. Она пояснила, что государство должно поднимать доходы украинцев до европейского уровня, обеспечивать население счетчиками и сделать доступными программы энергоэффективности, чтобы украинцы могли платить за газ по рыночным ценам.