Как понять, накручивает ли газовый счетчик дополнительную стоимость

22 декабря 2018, 07:03

Из-за холодов облгазы могут насчитывать потребителям дополнительные гривны в платежку.

Газовая конфорка

Газопоставляющие компании в декабре могут прислать потребителям платежки, в которых будет включена стоимость не только фактически потребленного домохозяйством (квартирой, частным домом) газа, но и так называемых "температурных потерь".

В настоящий момент облгазы выставляют конечным потребителям счета, в которых указаны коэффициенты доплат за не приведение объемов газа к стандартным условиям. Данная схема прямо отражается на суммах в ежемесячных платежках.

Что такое температурные потери и как это может отразиться на стоимости газа?

В настоящее время облгазы покупают газ у компании "Укртрансгаз", чьи счетчики осуществляют зачет газа с приведением объема к стандартным условиям.

Стандартные условия - это состояние газа при температуре +20° по Цельсию и давлении 760 мм ртутного столба. Тепература окружающей среды непосредственно влияет на объем газа, который проходит через бытовой счетчик. Физические свойства газа таковы, что при плюсовой температуре газ расширяется, а при минусовой - сжимается. 

Проблема в том, что если коммерческие счетчики "Укртрансгаза" считают объемы газа с учетом температуры и давления ртутного столба, то потребительские (общедомовые) счетчики, значительная часть которых вынесена на улицу, подобной системой не оборудованы. Поскольку при низких температурах фактический объем газа будет уменьшаться на 3,6% каждые 10°, а наиболее активное потребление газа происходит в отопительный сезон с низкой температурой, облгазы вынуждены покупать больше газа, чем продают. Эта разница называется "тепловыми потерями".

Поскольку газ покупается при стандартных условиях, а доставляется потребителю при других условиях, разницу облгазы учитывают, как потери - компенсацию за нее включили в тариф на распределение газа для облгазов.

Кто должен компенсировать "тепловые потери"?

Согласно заявлению "Нафтогаза", НКРЕКП 23 ноября 2018 года запретила газовым операторам применять коэффициенты приведения к стандартным условиям и взимать с потребителей компенсацию за температурные потери от измерения газа бытовыми счетчиками.

Кроме того, в "Нафтогазе" подчеркивают, что тарифы для облгазов уже включают компенсацию потерь из-за разницы в температурах. Тем не менее, установленный счетчик может эту потерю зачислять именно конечному потребителю и выйдет, что потребитель дважды заплатит за одно и то же.

Как понять, накручивает ли ваш счетчик "тепловые потери"

Во-первых, лучше всего обзавестись индивидуальным счетчиком газа. Это самое прозрачное и выгодное решение для потребителя. По закону, купить и установить такой газовый счетчик обязана именно газовая компания, причем за свой счет. В случае установки счетчика за свой счет, украинец имеет право на компенсацию стоимости такого оборудования.

Если на вашем доме стоит "общедомовой счетчик" (желтая коробка), но вы не давали на это своего согласия, стоит поинтересоваться, законно ли он там установлен. Показатели таких счетчиков зачастую завышены – причем в пользу газовой компании. По закону, облгазы имеют право его устанавливать только при согласии 75% жителей дома на общеквартирном собрании дома, где счетчик установлен. Если вам не приходило официальное письменное приглашение, и вы не участвовали в собрании, вы имеете право требовать насчитывать плату только согласно норм.

Также необходимо обратить внимание на сам счетчик, установленный в квартире.

Если вы видите на своем газовом счетчике отметки (выделенные на фото красным цветом), - никаких коэффициентов приведения к стандартным условиям в вашем счете за газ не должно быть. Если на вашем счетчике отметок нет, то применение коэффициентов противозаконно.

  • Отметки счетчиков
  • Отметки счетчиков
  • Отметки счетчиков

Как объясняет Алексей Хабатюк, замдиректора департамента энергоэффективности "Нафтогаза", отметки "Тб = 0 ° С" и "Тб = 15 ° С" означают, что такой счетчик изготовлен с так называемым директивным приведением. То есть счетчик приводит объем газа к стандартным условиям считающий, что температура газа, который через него проходит 0°С и 15°С, соответственно.

На сегодняшний день производство таких счетчиков запрещено: до 2016 года они производились на заказ облгазов и устанавливались у потребителей.

Отметка "Т" у типоразмера счетчика означает, что счетчик имеет так называемую термокомпенсацию. То есть счетчик приводит объем газа к стандартным условиям автоматически, определяя температуру газа, который через него проходит.

Помните, что вы имеете законное право поставить тот счетчик газа, который хотите. Главное, чтобы сам счетчик был сертифицирован. Роторные счетчики с электронным считыванием дешевле и проще в установке, чем мембранные счетчики. Кроме того, роторные счетчики не учитывает кубометры, если огонек на конфорке плиты имеет не голубой, а желто-красный цвет, и считает только то топливо, которое соответствует государственным стандартам качества.

Как сообщалось, "Киевгаз" обнародовал ноябрьские тарифы на газ для населения

Напомним, эксперт предупредила о тяжелых последствиях нового подорожания газа для населения. Она пояснила, что государство должно поднимать доходы украинцев до европейского уровня, обеспечивать население счетчиками и сделать доступными программы энергоэффективности, чтобы украинцы могли платить за газ по рыночным ценам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нафтогаз тарифы на газ счетчики газа цена на газ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:56
Правительство США приостановило работу
07:37
Новый год 2019: гороскоп от Павла Глобы и не только Видео
07:22
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
07:05
Астролог спрогнозировал уступки Путина по Украине Видео
07:04
Закуски на Новый год: торт печеночный, отборные рецепты Видео
07:03
Как понять, накручивает ли газовый счетчик дополнительную стоимость Фото
06:46
Как поздравить с Днем зимнего солнцестояния на словах и в красивых картинках Фото Видео
06:30
Российский политолог оценила вероятность скорого свержения Путина Видео
06:15
Стало известно, какие знаки Зодиака лучшие семьянины
06:11
Пожелания Анне и веселые поздравления с Днем Анны 2018 на словах и в анимированных открытках Фото Видео
05:50
Выжженная планета: ученые рассказали о необратимом сценарии гибели Земли Видео
04:00
Биткоин сдулся: экономист спрогнозировал курс криптовалют в 2019 году Видео
03:01
Сутенер устроил расстрел клиентов, защищая проститутку
02:10
Названы гонорары Кати Осадчей и Юрия Горбунова в новогоднюю ночь Видео
01:30
В Киеве пьяный коп ограбил 12-летнюю школьницу
00:40
Ядерная угроза: военный эксперт рассказал о нарушении Россией "ракетной сделки" Видео
21 декабря, пятница
23:49
Модель-скандалистка прошлась голой по Ватикану: опубликованы фото 18+ Фото
23:09
В Голливуде снимут новый "Один дома" с Маколеем Калкиным
22:29
Усик рассказал, кто виновен в коме нокаутированного Гвоздиком Стивенсона
22:28
"Мимо санкций": итальянские компании поставляют оборудование в Крым - СМИ Видео
22:19
В Латвии нашли документы агента КГБ на иерарха Московского патриархата
21:56
"Фактор сдерживания": эксперт оценил шансы Украины на восстановление ядерного потенциала Видео
21:38
Мужчина умер прямо на возлюбленной во время секс-марафона
21:15
В Харькове суд выпустил на свободу полицейских, избивших людей в метро
20:58
Скандал в Виннице: учительнице начали угрожать после комментария о создании ПЦУ Видео
20:38
Волкер прокомментировал вариант с отключение России от платежной системы SWIFT
20:22
Банкиры рассказали, что будет с курсом доллара перед Новым годом
19:53
"Раскол" и "столкновение верующих": РФ выдвинула новый церковный ультиматум Украине Видео
19:20
Во Львове радикалы с дымовыми шашками атаковали редакцию интернет-издания Фото
18:47
Депутат из фракции Порошенко предложил продать "Нафтогаз"
18:28
Новый год 2019: что одеть, маникюр, макияж и прочие женские секреты Фото Видео
18:18
Евросоюз официально продлил экономические санкции против России Видео
17:55
"Тайное" соглашение с РФ: в Энергоатоме обвинили журналистов в "искажении информации"
17:47
Медведчук на росТВ рассказал, о чем разговаривал с Путиным Видео
17:39
Новогодние "игрушки, свечи и хлопушки"…от магазина Цитрус новости компании
17:27
Убийство Гандзюк: в СБУ назвали новую версию преступления Видео
17:20
На Винничине прихожане трех храмов "переметнулись" из УПЦ МП в ПЦУ
17:12
Качественное поле — высококлассный футбол: как условия определяют результат новости компании
17:08
Лолита Милявская Видео
17:07
Больше половины украинцев тоскуют по сильной руке во главе страны - опрос
16:59
"Это самоубийство": в Госдуме ответили на предложение нардепа объявить войну РФ
16:40
Волкер рассказал, что мешает вступлению Украины в НАТО
16:37
В МИД России заговорили об умышленном убийстве россиянина в колонии Львова
15:59
"Максимальная скрытность": Россия устроила в Черном море учения с подлодками Видео
15:46
В Раде призвали Порошенко объявить войну России
15:30
"Дальше будут кормить с лопат": под Киевом депутаты бросали детям подарки "как кости собакам" Фото
14:44
Лорак впервые после новости о разводе появилась на публике с другим мужчиной Фото Видео
14:40
Эксперт назвал гонорары Софии Ротару и Олега Винника в новогоднюю ночь Видео
14:35
Кирилл обвинил Константинополь в агрессии и припомнил "отжатые" территории Видео
14:11
Укрзализныця решила избавиться от России: что готовит перевозчик Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять