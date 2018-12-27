Кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Крыма

Крым / Reuters

Кабинет министров Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции аннексированных РФ Крыма и Севастополя.

Как сообщает Укринформ, проект стратегии, разработанный Мининформполитики, был представлен в четверг, 27 декабря.

"Документ позволит определить направления информационной политики для оккупированных территорий, а также будет сигналом, что Украина продолжает бороться за освобождение Крыма от оккупации", - приводит агентство слова советницы главы ведомства Юлии Каздобиной.

Документом предусмотрен ряд мероприятий по "формированию понимания незаконности оккупации Крыма", а также неизбежности его воссоединения с Украиной в будущем.

Стратегия также призвана развенчать "мифы об истории и настоящем Крыма" и работать над созданием "новых каналов донесения информации до жителей оккупированных территорий".

Ранее сообщалось, что Мининформполитики заказало рекламу на американском телеканале CNN на сумму 15,4 млн гривен.

Речь идет о 580 трансляциях 30-секундных видеосюжетов, не менее половины которых в прайм-тайм. С 17.00 до 23.59 стоимость выхода одного ролика составит 35 719 гривен.