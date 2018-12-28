"Не имеет значения": в Украине прокомментировали строительство забора на границе с Крымом

Возведение российскими захватчиками забора на админгранице Украины с аннексированным Крымом не имеет никакого значения.

Как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак, подобными действиями со стороны РФ местное население пытаются убедить, что с Крымом уже все вопросы решены.

"Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова", - подчеркнул он в комментарии каналу 112 Украина.

Гримчак отметил, что украинский МИД направит ноту протеста из-за строительства забора на границе с Крымом и подчеркнул, что возведение заграждения является "довольно странным" решением, потому что Крым – это полуостров и подходов к нему огромное количество.

Напомним, ранее в Госдуме объяснили строительство заграждения в Крыму.