В ФСБ испугались украинских "диверсантов": забором отгородили Крым от Украины

Забор на админгранице с Крымом / ФСБ РФ

Введен в эксплуатацию комплекс заграждений на административной границе Украины с аннексированным Крымом.

Как рассказали в ФСБ России, завершено строительство и настройка системы сигнализационных датчиков, разработка проекта была начата еще в 2015 году.

По словам собеседника агентства РИА Новости, инженерные сооружения на расстоянии более 60 километров состоят из двух комплексов. Первый состоит из вибрационных датчиков, а второй из радиолучевых датчиков с видеокамерами ночного видения и возможностью видеотрансляции.

Кроме того, в ФСБ объяснили, что строительство заграждения связано с "возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства", а также с целью пресечения контрабанды.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции аннексированных РФ Крыма и Севастополя.