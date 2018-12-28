Оккупанты объяснили строительство заграждения в Крыму

Крым / Reuters

Возведение ограды на админгранице оккупированного Крыма якобы является вынужденной и оправданной мерой,

Об этом завил депутат Госдумы РФ от аннексированного полуострова Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

"Это вынужденная и оправданная мера, учитывая тот уровень агрессии и провокаций, которые исходят от властей сопредельного государства. Заграждение является эффективным и современным инженерным сооружением, которое повысит уровень безопасности крымского региона", - приводит агентство слова Шеремета.

По его словам, заграждение призвано "защитить Крым" от "диверсантов".

"Заграждение прежде всего призвано защитить Крым от посягательств киевских властей на мирную и спокойную жизнь крымчан и не допустить проникновения в регион диверсантов, радикалов, контрабандистов", - добавил так называемый депутат.

Ранее сообщалось, что на севере аннексированного Крыма завершились работы по возведению заграждения на админгранице. Комплекс охранной сигнализации также ввели в эксплуатацию.