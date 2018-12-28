"Военный трофей": волонтер рассказал о судьбе Крымского моста после освобождения полуострова

Крымский мост / Most.Life

Известный волонтер, основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега заявил о том, что вопрос долговечности Крымского моста вызывает сомнения.

"Я ничего не имею против мостов, тем более, построенных за чужие деньги. После освобождения мы будем считать его военным трофеем. Надеюсь, его не сильно повредят убегающие российские танки", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Он также намекнул, что после освобождения полуострова Крымский мост может ждать переименование.

"По поводу переименования, то это обширное поле для троллинга. Московский проспект в Киеве не даст соврать", - добавил Дейнега.

Напомним, ранее бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов Крымский мост удушает экономику Бердянска, Мариуполя и самой РФ.