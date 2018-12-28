Вице-премьер рассказала, какие сложности будут с евроинтеграцией Украины в 2019-м

Иванна Климпуш-Цинцадзе / РБК-Украина

Украинский вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе полагает, что страна столкнется с заметными сложностями во время процессуальной евроинтеграции в 2019-м.

Свое мнение она высказала в интервью радиостанции "Новое время".

"Я думаю, что будет гораздо сложнее продвигать евроинтеграционные законопроекты в украинском парламенте. Будут все больше расти популизм и пустые обещания", — считает чиновница.

По мнению Климпуш-Цинцадзе, властям Украины придется "успевать "отбиваться и объяснять, что обещания популистов просто никуда не ведут".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кабмине назвали мифы, сложившиеся вокруг интеграции Украины в Евросоюз.