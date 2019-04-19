"Застукала мать": на Житомирщине мужчина изнасиловал 3-летнего ребенка

На Житомирщине 32-летний мужчина изнасиловал маленького ребенка, сообщил первый замглавы Нацполиции / antikor.com.ua

В четверг, 18 апреля, в одном из сел Житомирской области 32-летний мужчина изнасиловал 3-летнего ребенка.

Злоумышленник издевался над ребенком в сарае, там их нашла мать, написал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его данным, ребенка изнасиловал мужчина, которого ранее судили за кражи.

"…32-летний подонок… совершил развратные действия в отношении 3-летнего ребенка. Он завел ребенка в сарай в деревне, где издевался над ним, там их нашла мать…", — отметил Аброськин.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области подростки изнасиловали 6-летнего мальчика с проблемами развития и торговали видеороликом, на котором запечатлены издевательства.