"Застукала мать": на Житомирщине мужчина изнасиловал 3-летнего ребенка

В Житомирской области над ребенком издевался ранее судимый мужчина, отметили в Нацполиции.
В четверг, 18 апреля, в одном из сел Житомирской области 32-летний мужчина изнасиловал 3-летнего ребенка.
Злоумышленник издевался над ребенком в сарае, там их нашла мать, написал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
По его данным, ребенка изнасиловал мужчина, которого ранее судили за кражи.
"…32-летний подонок… совершил развратные действия в отношении 3-летнего ребенка. Он завел ребенка в сарай в деревне, где издевался над ним, там их нашла мать…", — отметил Аброськин.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области подростки изнасиловали 6-летнего мальчика с проблемами развития и торговали видеороликом, на котором запечатлены издевательства.