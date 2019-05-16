Главные новости 16 мая: дата инаугурации Зеленского, возвращение Коломойского и полуфинал Евровидения 2019

Сегодня определится дата инаугурации Зеленского. И празднуется День вышиванки / РИА Новости Украина

16 мая – довольно насыщенный день. Нас ждет сначала выступление депутатов в Раде по поводу даты инаугурации президента Владимира Зеленского, а затем выступление других артистов – на втором полуфинале Евровидения 2019.

Инаугурация президента Зеленского

Инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского назначили на 20 мая. Время проведения — 10:00.

В свою очередь у Зеленского прокомментировали дату инаугурации. Приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день, заявил Разумков.

Вакарчук создал партию и идет в Раду

16 мая фронтмен группы Океал Эльзы и общественный деятель Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос, с которой собрался идти на парламентские выборы.

Партия уже находится в процессе регистрации.

Главред выяснил, кто вошел в партию Вакарчука, ее программу, мнение экспертов по этому поводу и шансы певца на победу.

Мовний закон

Полный текст скандального "языкового закона", который Верховная Рада приняла 25 апреля, обнародован в четверг в парламентской газете Голос Украины.

Он предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики", а вместо него предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

Социологический срез

Внезапно 75% украинцев высказались за прямые переговоры Зеленского и Путина по миру на Донбассе.

Из этих же опросов стало ясно, что более 40% украинцев положительно относятся к РФ. Наибольшее количество симпатиков проживают на юге и востоке Украины – 73,6% и 59,6% соответственно.

Второй полуфинал Евровидения 2019

16 мая в Тель-Авиве, Израиль пройдет второй полуфинал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Пробиться в гранд-финал попытаются 18 стран-участников. В частности, именно сегодня выступит представитель России Сергей Лазарев. Подробнее читайте в нашем материале Второй полуфинал Евровидения-2019: онлайн видеотрансляция из Израиля, участники, результаты.

Коломойский вернулся

В ночь со среды на четверг в Украину после почти двухлетнего отсутствия вернулся бизнесмен Игорь Коломойский. Уже известны первые подробности.

Переговоры по газу

Для того, чтобы урегулировать вопросы, связанные с транзитом российского газа через украинскую территорию, чего так хочет Киев, Владимиру Зеленскому придется встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным . По крайней мере, именно такую позицию российской стороны донес до общественности глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев.

Новые тарифы

Там где речь о газе, не может не быть тарифов. Киевлянам приготовили новое повышение тарифов на воду. Бонусом к повышению цены на отопление и квартплату.

День вышиванки

День вышиванки 2019 Украина отмечает 16 мая. Подробнее читайте в материале Главреда День вышиванки в Украине: традиции праздника и модные тренды 2019.

Иногда празднование принимало очень странный вид: так, в "вышиванковом" флеш-мобе одесских копов соцсети увидели мужской половой орган.

Мы также подготовили для вас яркие и самобытные поздравления с праздником – в материале День вишиванки 2019: привітання, листівки та вірші.