Главные новости 16 мая: дата инаугурации Зеленского, возвращение Коломойского и полуфинал Евровидения 2019

16 мая 2019, 18:11

Главред собрал в одном материале главные новости за сегодня, 16 мая.

Депутаты Рады в вышиванке
Сегодня определится дата инаугурации Зеленского. И празднуется День вышиванки / РИА Новости Украина

16 мая – довольно насыщенный день. Нас ждет сначала выступление депутатов в Раде по поводу даты инаугурации президента Владимира Зеленского, а затем выступление других артистов – на втором полуфинале Евровидения 2019.

Инаугурация президента Зеленского

Инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского назначили на 20 мая. Время проведения — 10:00.

В свою очередь у Зеленского прокомментировали дату инаугурации. Приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день, заявил Разумков.

Вакарчук создал партию и идет в Раду

16 мая фронтмен группы Океал Эльзы и общественный деятель Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос, с которой собрался идти на парламентские выборы.

Партия уже находится в процессе регистрации.

Главред выяснил, кто вошел в партию Вакарчука, ее программу, мнение экспертов по этому поводу и шансы певца на победу.

Мовний закон

Полный текст скандального "языкового закона", который Верховная Рада приняла 25 апреля, обнародован в четверг в парламентской газете Голос Украины

Он предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики", а вместо него предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

Социологический срез

Внезапно 75% украинцев высказались за прямые переговоры Зеленского и Путина по миру на Донбассе.

Из этих же опросов стало ясно, что более 40% украинцев положительно относятся к РФ. Наибольшее количество симпатиков проживают на юге и востоке Украины – 73,6% и 59,6% соответственно. 

Второй полуфинал Евровидения 2019

16 мая в Тель-Авиве, Израиль пройдет второй полуфинал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Пробиться в гранд-финал попытаются 18 стран-участников. В частности, именно сегодня выступит представитель России Сергей Лазарев. Подробнее читайте в нашем материале Второй полуфинал Евровидения-2019: онлайн видеотрансляция из Израиля, участники, результаты.

Коломойский вернулся

В ночь со среды на четверг в Украину после почти двухлетнего отсутствия вернулся бизнесмен Игорь Коломойский. Уже известны первые подробности.

Переговоры по газу

Для того, чтобы урегулировать вопросы, связанные с транзитом российского газа через украинскую территорию, чего так хочет Киев, Владимиру Зеленскому придется встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По крайней мере, именно такую позицию российской стороны донес до общественности глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев.

Новые тарифы

Там где речь о газе, не может не быть тарифов. Киевлянам приготовили новое повышение тарифов на воду.  Бонусом к повышению цены на отопление и квартплату.

День вышиванки

День вышиванки 2019 Украина отмечает 16 мая. Подробнее читайте в материале Главреда День вышиванки в Украине: традиции праздника и модные тренды 2019.

Иногда празднование принимало очень странный вид: так, в "вышиванковом" флеш-мобе одесских копов соцсети увидели мужской половой орган.

Мы также подготовили для вас яркие и самобытные поздравления с праздником – в материале День вишиванки 2019: привітання, листівки та вірші.

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