Второй полуфинал Евровидения-2019: онлайн видеотрансляция из Израиля, участники, результаты

Второй полуфинал Евровидения 2019 пройдет 16 мая / Фото: Сегодня

16 мая в Тель-Авиве, Израиль пройдет второй полуфинал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Пробиться в гранд-финал попытаются 18 стран-участников: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан, а также представитель от России на Евровидение 2019 Лазарев песня Scream.

Отметим, из-за того, что Украина не отправила своего участника на конкурс, жители нашей страны лишены права голосования. Общественное телевидение будет проводить лишь трансляцию конкурса.

Евровидение 2019 второй полуфинал: где смотреть

Второй полуфинал Евровидения 2019 смотреть онлайн можно на UA: Перший, на официальном сайте Евровидения 2019 – Еurovision.tv, а также прямая трансляция будет проходить на YouTube-канале Eurovision Song Contest. Трансляция стартует в 22.00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения 2019 можно и на нашем сайте:

Участники второго полуфинала выступят на Евровидении 2019 в таком порядке:

1. Армения: Srbuk - Walking Out

2. Ирландия: Sarah McTernan - 22

3. Молдова: Anna Odobescu - Stay

4. Швейцария: Luca Hänni - She Got Me

5. Латвия: Carousel - That Night

6. Румыния: Ester Peony - On A Sunday

7. Дания: Leonora - Love Is Forever

8. Швеция: John Lundvik - Too Late For Love

9. Австрия: PÆNDA - Limits

10. Хорватия: Roko - The Dream

11. Мальта: Michela - Chameleon

12. Литва: Jurij Veklenko - Run With The Lions

13. Россия: Сергей Лазарев - Scream

14. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

15. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

16. Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade

17. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

18. Азербайджан: Chingiz - Truth

Из 18 конкурсантов лучшие попадут в гранд-финал, где они будут сражаться за победу с участниками первого полуфинала, представителем страны-хозяйки, а также представителями Большой пятерки.

Послушать и посмотреть выступления участников второго полуфинала Евровидения до старта конкурса можно на официальном видео от Евровидения.

Кто прошел в финал Евровидения 2019 из первого полуфинала

В результате первого полуфинала конкурса в большой финал Евровидения 2019 пробились 10 стран. Среди них - Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.

Таким образом выглядит список стран, которые пробились в финал Евровидения 2019:

1. Греция: Катерина Дуска - Better Love

2. Беларусь: Zena - Like It

3. Сербия: Невена Божович - Kruna

4. Кипр: Tamta – Replay

5. Эстония: Виктор Крон - Storm

6. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

7. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity

8. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует)

9. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

10. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi

Если вы пропустили трансляцию первого полуфинала, вот видео выступления участников.

Кроме того, в гранд-финал конкурса автоматически попадают представители страны-хозяйки Евровидения и пять участников стран-основательниц конкурса.

1. Италия: Mahmood - Soldi

2. Великобритания: Michael Rice - Bigger Than Us

3. Испания: Miki - La Venda

4. Германия: S!sters - Sister

5. Франция: Bilal Hassani - Roi

6. Израиль: Kobi Marimi - Home