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Захарова наехала на Гордона и вступилась "доведенного до синего каления" Зеленским Лаврова

13 декабря 2019, 15:43

Одиозная спикерша российского МИД РФ вступилась за честь своего шефа Сергея Лаврова.

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова вступилась за своего начальника, министра Сергея Лаврова и попыталась высмеять рассказ журналиста Дмитрия Гордона и главы МВД Украины Арсена Авакова об инциденте, произошедшем в рамках недавнего парижского саммита в нормандском формате.

"СМИ: "Украинский президент Владимир Зеленский в Париже, на переговорах с Владимиром Путиным, поднял вопрос, от которого главу Кремля начало "корежить". Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон в своем видеообращении. [...] По словам Гордона, интересно то, что во время встречи (по словам Арсена Авакова). Зеленский очень жестко троллил министра иностранных дел Лаврова, чем довел того, буквально до "синего коления". Именно поэтому, может быть, Лавров не появился по обыкновению на итоговой пресс-конференции. Пришел Ушаков, Сурков, Песков, но Лаврова не былою.  тот момент, когда "Зеленский доводил Лаврова до "синего коления", из-за чего его даже не было на пресс-конференции", Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон", - написала она на своей странице в Facebook.

Захарова
Мария Захарова / ТВЦ

Напомним, ранее Арсен Аваков рассказал о том, как представители российской делегации на "нормандском саммите" в Париже вели себя крайне по-хамски, когда переговоры шли не по их сценарию. В частности, сдали нервы у одиозного Владислава Суркова - одиозного помощника Владимира Путина и негласного куратора боевиков "Л/ДНР".

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