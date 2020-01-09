"Жесткий прокол": в Киеве на Подоле пытались изнасиловать женщину

В одном из домов на Подоле злоумышленник пытался изнасиловать женщину / voronej.bezformata.com

В среду поздно вечером, 8 января, в Киеве на Подоле на первом этаже одного из домов мужчина в помещении консьержа пытался изнасиловать женщину, но злоумышленника отогнал парень-очевидец.

Мужчина пытался изнасиловать женщину в доме, расположенном на ул. Белицкой, а когда убегал - жестко прокололся - потерял кошелек, в котором были документы, пишет Информатор.

По его данным, парень зашел в парадное и увидел, что на женщине лежит полуголый мужчина, женщина пыталась кричать.

"…Очевидец не растерялся и начал стягивать мужчину. Испугавшись присутствия третьих лиц, нападающий убежал. Уже через несколько минут приехал экипаж полиции", - отмечается в материале.

Позже очевидец и его отец нашли возможного злоумышленника и передали копам.

Ранее сообщалось, что в Киеве летом в Шевченковском и Оболонском районах злоумышленник совершил попытки изнасилования, его разыскивали правоохранители. На вид подозреваемому 20-25 лет.