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"Жесткий прокол": в Киеве на Подоле пытались изнасиловать женщину

9 января 2020, 14:36

Попытка изнасилования в Киеве совершена поздно вечером, возможный злоумышленник задержан.

Злоумышленник в одном из домов на Подоле пытался изнасиловать женщину
В одном из домов на Подоле злоумышленник пытался изнасиловать женщину / voronej.bezformata.com

В среду поздно вечером, 8 января, в Киеве на Подоле на первом этаже одного из домов мужчина в помещении консьержа пытался изнасиловать женщину, но злоумышленника отогнал парень-очевидец.

Мужчина пытался изнасиловать женщину в доме, расположенном на ул. Белицкой, а когда убегал - жестко прокололся - потерял кошелек, в котором были документы, пишет Информатор.

По его данным, парень зашел в парадное и увидел, что на женщине лежит полуголый мужчина, женщина пыталась кричать.

"…Очевидец не растерялся и начал стягивать мужчину. Испугавшись присутствия третьих лиц, нападающий убежал. Уже через несколько минут приехал экипаж полиции", - отмечается в материале.

Позже очевидец и его отец нашли возможного злоумышленника и передали копам.

Ранее сообщалось, что в Киеве летом в Шевченковском и Оболонском районах злоумышленник совершил попытки изнасилования, его разыскивали правоохранители. На вид подозреваемому 20-25 лет.

Киев Подол изнасилование
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