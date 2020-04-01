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В Киеве в 2020 году построят волнообразный пешеходный мост

1 апреля 2020, 13:21

Его стоимость ориентировочно составит 100 млн гривен, а длинна - около 130 метров.

В Киеве планируют построить волнообразный пешеходный мост.

Он должен соединить Оболонскую набережную и Оболонский остров и он будет оснащен подсветкой. Его приблизительная длина составит 130-140 метров.

В Оболонской РГА Главреду сказали, что проект еще не окончательный:

"Сейчас ведутся подготовительные работы, геологоразведка и пока это не утвержденный проект".

В Киеве построят пешеходный мост в виде волн. Он соединит Оболонскую набережную с парком
В Киеве построят пешеходный мост в виде волн. Он соединит Оболонскую набережную с парком / Андрей Миргородский

Визуально он выполнен в стиле волн. Мост планируют построить в 2020 году - именно такая дата указана в документе на сайте КГГА № 397 "О строительстве пешеходного мостового перехода между Оболонской набережной и островом Оболонский в Оболонском районе". Мост должен создать новый маршрут, который соединит Оболонской набережной с парком Наталка и новым пляжем.

Проект моста в настоящий момент находится в доработке. Его автором выступил архитектор Андрей Миргородский, который отвечал за проект вело-пешеходного моста над Владимирской горкой.

Предположительная стоимость возведения составит 100 млн гривен. Как сообщают в КГГА, новая пешеходная зона должна быть доступной для маломобильных горожан.

Визуализацию моста показал в своем видео блогер Павел Авдокушин.

Предыдущий громкий архитектурный проект, получивший в народе название "мост Кличко", был открыт летом 2019 года - пешеходно-велосипедный мост построили между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка.

новости Киева мост мост Кличко Оболонь
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