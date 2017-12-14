Стрельба, слезоточивый газ. В Киеве произошел конфликт между двумя группами людей, есть пострадавшие

В среду вечером, 13 декабря, в Голосеевском районе Киева между двумя группами людей возник конфликт, была стрельба, использовали слезоточивый газ, пострадали шесть человек.

Инцидент произошел около 20:00 по адресу ул. Васильковская, 8 возле одной из пиццерий, говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Пока что причины его (конфликта — Ред.) неизвестны, но последствия такие: в одного парня стреляли (госпитализирован), четверо пострадали от слезоточивого газа и еще один с травмами головы (также госпитализирован)", — отмечается в сообщении. Правоохранители прибыли на место происшествия и выясняли обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Киеве на одной из заправок боец АТО на авто протаранил стоящий Daewoo Lanos, после чего его избили. Пострадавший попал в больницу, у него сломаны ребра.