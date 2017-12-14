На Киевщине следователь полиции погорел на крупной взятке, фото

Правоохранители разоблачили на взятке в более чем 100 тысяч гривень следователя одного из районных отделов Национальной полиции Киевской области, злоумышленник задержан в Василькове, говорится на странице СБУ в Facebook.

Коп требовал 123 тысячи гривень от жителя Киевщины за переквалификацию совершенного им уголовного правонарушения в менее тяжкое, обещал подозреваемому содействие в получении условного срока лишения свободы.

Было задокументировано получение следователем в служебном кабинете райотдела первой части взятки — 15 тысяч гривень. Оперативники СБУ "взяли" задействованного полицейским посредника в Голосеевском районе Киева недалеко от торгового центра после получения 108 тысяч гривень.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного Бюро провели ряд обысков, по результатам которых задержали четырех человек, вероятно, задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами и "Государственной инвестиционной компании" в сумме более 259 миллионов гривень.