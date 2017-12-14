В Крыму ФСБ задержала двух украинцев

В аннексированном Крыму в пункте пропуска задержали двух украинцев, которые находятся в федеральном розыске.

Об этом со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ России сообщают "РИА Новости".

По информации издания, один из задержанных — 32-летний гражданин Украины, который якобы является фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков в крупных размерах.

Второй задержанный — гражданин Украины 1961 года рождения, прибывший в пункт пропуска из Херсона. Мужчина якобы разыскивается правоохранителями из Южно-Сахалинска по уголовному процессу в качестве обвиняемого в использовании рабского труда.

"Оба разыскиваемых по уголовным статьям переданы в руки сотрудников полиции ОМВД города Армянска. В отношении задержанных принята мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре российские пограничники задержали на луганском направлении, предположительно, военнослужащего украинской армии за нарушение границы.