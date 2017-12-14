Боевики "ДНР" объявили о находке новых останков жертв катастрофы МН17

Террористы из группировки "ДНР" заявили о планах передать нидерландским властям недавно обнаруженные части останков пассажиров рейса МН17, сбитого в небе над Донбассом.

"Недавно найдены останки тел погибших в результате крушения малайзийского "Боинга" под Торезом. Мы готовы передать их голландской стороне, если они к нам обратятся за этим. Я думаю, что они должны проявить какой-то интерес к этому", - сказал в интервью сепаратистскому порталу "ДАН" т.н. "начальник следственного управления генпрокуратуры ДНР" Роман Белоус.

По его информации, части останков были найдены гражданином США Патриком Ланкастером в районе временно оккупированного села Грабово Шахтерского района Донецкой области.

Напомним, 17 июля 2014-го в небе рядом с городом Шахтерск Донецкой области был сбит "Боинг-777" рейса MH17, принадлежащий авиакомпаии "Малайзийские авиалинии". Лайнер совершал перелет по маршруту "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту "Боинга", погибли.

Напомним, ранее российский генерал открестился от причастности к гибели лайнера.