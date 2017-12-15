Украинский генерал: Танк "Булат" непригоден для боя

У Т-64 оказался слишком большой вес и слишком слабый двигатель
Вся украинская военная техника устарела, а новые образцы неудачны.
Как заявил экс-заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Юрий Толочный, танк Т-64БМ "Булат" перевели в резерв из-за того, что он не годится для реальных боев, передает Обозреватель.
"Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными. Они были переведены в резерв и заменены линейными Т-64", — объяснил Толочный.
Главной проблемой украинской армии является то, что вся военная техника устарела, а новые модели оказываются неудачными. Как отметил военный, в частности, неэффективными оказались танки именно украинского производства.
Напомним, в мае украинская армия получила 50 модернизированных танков "Булат", прошедших бои в зоне АТО.