Главарь "ДНР" угрожает вооружить три тысячи партизан на украинской территории

Главарь так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") прокомментировал решение Канады начать поставки летального оружия в Украину.

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на Александра Захарченко.

"Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" ("ДНР") может обеспечить оружием собственного производства более трех тысяч партизан на подконтрольной Киеву территории", — заявил он.

Напомним, 13 декабря канадские власти разрешили продавать оружие в Украину.

Наша страна была добавлена в "Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию" (Automatic Firearms Country Control List - AFCCL).