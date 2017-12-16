Стало известно, когда в Киеве зажгут огни на главной елке Украины

Во вторник, 19 декабря — в День Святого Николая, в Киеве в 19:00 на Софийской площади состоится церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины, позже будет праздничный концерт — продлится до 22 часов.

В открытии елки примет участие мэр города Виталий Кличко, говорится на сайте Киевской городской госадминистрации.

Глава столицы также даст старт новогодне-рождественским празднованиям на Софийской площади.

Киевлян и гостей города ждет развлекательная программа масштабного культурно-художественного проекта "НеоГод на Софии". Праздничные мероприятия будут проходить на трех локациях — Софийской и Михайловской площадях, а также на Владимирском проезде до 14 января 2018 года.

Напомним, 7 декабря в Киеве установили новогоднюю елку, она была лысоватая. Дерево срубили 2 числа возле поселка Богородчаны Ивано-Франковской области, ей более 90 лет, высота составляла 28,5 метров, а диаметр кроны достигал семи метров.