У Вятровича рассказали, когда в Украине могут отменить выходные дни 8 марта и 9 мая

На согласование в Министерство культуры Украины подан законопроект о сокращении в Украине числа праздничных дней до 10.

По словам представителя Украинского института национальной памяти Анны Байкенич, если этот проект закона будет принят в такой редакции, то уже с 2018 года введут 9 нерабочих дней. В частности, 4 нерабочих дня — праздники: День Конституции, День Независимости, День Защитника и день памяти и примирения — 8 мая, сообщает "Радио Свобода".

Еще один выходной — это Международный день труда и еще четыре выходных — это традиционные праздники: Троица, Новый год, Рождество и Пасху.

Также 25 декабря уже стало праздничным нерабочим днем, соответствующие изменения внесены в законопроект.

Таким образом, 8 марта и 9 мая останутся праздничными, но рабочими днями. 2 мая, как праздничный день, предлагается отменить.

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"Это советский рудимент, не отмечается вообще нигде, только в одной какой-то стране мира, как нерабочий", — сказала Байкенич.

Уточняется, что законопроект предлагает отменить практику переноса выходных дней, когда праздник выпадает на субботу или воскресенье. Тогда общее количество праздничных выходных в зависимости от конкретного года может сокращаться до 6-8 дней.

"Только Пасху, Рождество и Троица будут переноситься на понедельник. Украина соглашается на такую традицию, опираясь на общеевропейские практики", — отметила Байкенич.

В рамках реформы государственного праздничного календаря Украинский институт национальной памяти хочет систематизировать категории праздников и разделить на государственные, международные праздники, дни траура, памятные даты, профессиональные праздники, скорбные дни, традиционные праздники.

Напомним, ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал о новом календаре выходных дней в Украине.

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