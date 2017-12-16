На Донбассе оккупанты снимали показуху о "нарушении" ВСУ Минских соглашений

На захваченной части Донбасса российские офицеры пресс-службы самопровозглашенной "ДНР" вместе с пророссийски настроенными журналистами снимали постановочные видеоролики о "нарушении" Минских соглашений украинскими военными.

Съемки проходили в четверг и пятницу — 14-15 декабря, рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.

"… российские офицеры так называемой пресс-службы "1-го армейского корпуса" (террористическая "ДНР" — Ред.) совместно с пророссийски настроенными журналистами проводили съемки постановочных видеороликов на передовых позициях отдельных подразделений "корпуса" для фабрикации так называемых нарушений Минских соглашений подразделениями Вооруженных Сил Украины", — отметил спикер.

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" создали фейковое письмо от жителей Гладосово Донецкой области к первому заместителю председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александру Хугу с жалобами на украинских военных.