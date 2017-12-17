В Киеве маршрутка протаранила микроавтобус, есть пострадавшие

В субботу, 16 декабря, в Киеве на улице Стеценко маршрутка врезалась в микроавтобус Opel, в результате чего пострадали три человека.

Кабина Opel полностью деформировалась — водитель оказался зажатым внутри своего автомобиля, его доставали спасатели, сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Его и двух пассажиров микроавтобуса госпитализировали с многочисленными различными травмами.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни столкнулись легковушка и микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие.