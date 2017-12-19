Сотни единиц спецтехники, неспящие коммунальщики. Как в Киеве боролись со снегом, фото

В ночь на вторник, 19 декабря, в Киеве 271 единица спецтехники убирала выпавший снег, формировались большие колонны в пять-восемь единиц.

В работах была задействована и тяжелая техника — грейдеры, рассказал гендиректор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев, говорится на сайте Киевской городской госадминистрации.

"И техника не будет останавливаться. Только для заправки и чтобы пополнить запас соли", — подчеркнул управленец.

Ночью коммунальщики расчищали город, в частности, на Шулявке на улицах лежало 10-20 сантиметров снега, пишет ТСН.

Напомним, 18 декабря в Киеве был сильный снегопад, из-за него на дорогах образовались километровые пробки, утром в столицу запретили въезд крупногабаритному транспорту, аэропорт "Киев" (Жуляны) перенаправил свои рейсы в "Борисполь".