Украинские наблюдатели-офицеры покинули "ЛНР" и "ДНР"

Представители Украины, входящие в состав Общего центра контроля за перемирием (СЦКК) вместе с представителями РФ оставили временно оккупированные районы Донбасса.

Такую информацию озвучил заместитель руководителя управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, сообщает "УНН".

"Да, действительно они вышли из временно оккупированной территории совместно с офицерами Российской Федерации", - сказал он.

При этом, как сказал Венскович, украинская сторона остается в СЦКК и продолжает в дальнейшем выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности работы наблюдателей миссии ОБСЕ.

"Российская сторона как сторона конфликта на Донбассе несет полную ответственность за развитие безопасной ситуации. Ведь работа СЦКК предусмотрена минскими соглашениями. И Россия взяла на себя обязательства также находиться в СЦКК и проводить работы по прекращению огня и разведения сторон", - добавил он.

Напомним, ранее в российском МИД раскрыли, когда российские офицеры покинут Донбасс.