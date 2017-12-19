Дело Евромайдана: суд оставил под стражей пятерых экс-"беркутовцев"

В Святошинском районном суде Киева удовлетворили ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей пятерым экс-бойцам спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемым в расстрелах людей во время Евромайдана.

Cогласно решению суда, обвиняемых Александра Маринченко, Сергея Тамтуру, Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко будут содержать в следственном изоляторе Киева по 17 февраля 2018 года, пишет УНИАН.

Следует отметить, что срок предыдущей меры пресечения истекает только 19 января, однако, учитывая новогодние праздники, прокуроры решили заблаговременно обратиться в суд с ходатайством о ее продлении.

Следующее заседание суда по рассмотрению уголовного производства в отношении бывших работников "Беркута" начнется в 11.30 26 декабря.

Ранее Святошинский райсуд Киева удовлетворил ходатайство о допросе двух граждан Грузии Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили в уголовном производстве об обвинении пятерых экс-"беркутовцев". Ходатайство подавали адвокаты обвиняемых. По мнению стороны защиты, указанные граждане Грузии могут предоставить показания о том, что по митингующим и правоохранителям велся огонь из зданий Национальной музыкальной академии и гостиницы "Украина".

Против допроса этих граждан выступила адвокат потерпевших Евгения Закревская. Она считает, что адвокаты экс-"беркутовцев" пытаются создать искусственные доказательства невиновности своих подзащитных.

Как известно, Генеральная прокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс- "беркутовцев" Зинченко и Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс- "беркутовцев" Маринченко, Тамтуры и Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов "Беркута" объединены в одно.