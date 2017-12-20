Суд наказал отца мальчика, терроризировавшего учеников в киевской школе, мизерным штрафом

В среду, 20 декабря, суд оштрафовал отца 8-летнего мальчика Артура, который в одной из школ Киева терроризировал учеников и учителей, Романа Полонского на 51 гривню.

Мужчину обвиняли в ненадлежащем воспитании ребенка, говорится в сюжете ТСН.

Школьника около месяца назад принудительно забрали из семьи, сейчас он находится в реабилитационном центре.

Напомним, в ноябре СМИ писали, что в Деснянском районе Киева в школе №247 ученик 2-Б класса — 8-летний Артур — на протяжении последних полутора лет держит в страхе детей и учителей.