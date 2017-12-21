Пожар в многоэтажке Киева: трое детей в больнице, более 20 человек эвакуированы

В среду, 20 декабря, в Киеве на улице Здолбуновской, на жилом масиве Позняки, в 9-этажном доме произошел пожар.

Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

"20 декабря в 19:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме на ул. Здолбуновской, 3-Б, возник пожар", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар возник в одной из квартир на 4-м этаже.

"Во время тушения пожара спасатели спасли женщину, которую передали работникам медицинской службы. Также пожарные эвакуировали с верхних этажей 25 человек среди которых трое детей: 2016, 2009, и 2013 года рождения. Дети госпитализированы в больницу с подозрением на отравление угарным газом", — добавили в ГСЧС.

По информации ТСН, сейчас дети находятся в отделении токсикологии столичной больницы Охматдет.

"Пострадало трое детей от двух до восьми лет. Другие дети тоже надышались, но они отказались от госпитализации – продышались свежим воздухом", — рассказал врач скорой помощи.

Хозяйку выгоревшей квартиры тоже госпитализировали с отравлением угарным газом. Больше никто не пострадал. Врачи диагностировали у жильцов дома отравления 1 и 2 степеней. Обошлось без ожогов.

Напомним, 17 декабря, в Черкассокй области с в результате пожара погибли четверо детей.