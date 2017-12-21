В Украину вторгся очередной путинский "гумконвой" с "новогодними подарками"

На территорию временно оккупированного Донбасса Россия отправила очередной 72-й так называемый "гуманитарный конвой".

Как сообщает пресс-служба МЧС России, колонна уже достигла пунктов пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на российско-украинской границе. Сейчас все автомобили колонны проходят необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

После прохождения процедуры проверок автомобили направятся в Донецкую и Луганскую области. Весь груз в полном объёме будет выгружается на пунктах приёма Донецкой и Луганской областей.

Российские спасатели утверждают, что автомобили перевозят около 450 тонн гуманитарных грузов, состоящего из "детских продуктовых наборов, медикаментов, медицинского имущества, учебной литературы и новогодних подарков".

Напомним, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

Кроме того, по данным украинской разведки, Россия использует грузовика "гумконвоев" для вывоза тел российских военнослужащих с Донбасса.