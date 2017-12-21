Сказочно богатому мэру Ирпеня сообщили о подозрении в ряде тяжких преступлений

Прокуратура Киевской области объявила о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

"Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил о подозрении Ирпенскому городском голове, который действуя в преступной организации вместе со своим первым заместителем и заместителем, а также другими лицами, совершил ряд уголовных преступлений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, Карплюка подозревают по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации).

А также по ч. 1 ст. 205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном в составе преступной организации), ч. 3 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

В прокуратуре добавили, что это уже второе подозрение Карплюку.

Как известно, в конце августа мэру Ирпеня сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей) УКУ.

По данным ведомства, Карплюк, управляя ООО "Сарафан", не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, другой получил тяжелые телесные повреждения.

Напомним, Карплюк стал известным после того, как в декларации о доходах за 2013 год указал, что у него в собственности есть 67 квартир.

В декларации за 2016 год мэр Ирпеня задекларировал 9 земучастков, дом, квартиру и 3 нежилые помещения в Буче и 3 квартиры в Польше. Его жена – 8 земельных участков, квартиру в Киеве, 5 квартир в Буче, четыре офиса в Буче, четыре нежилых помещения в Буче и 2 дома в Ирпене.

Также, по данным общественного движения "Честно", Карплюк, который в Польше имеет 3 квартиры, строит дом в городке Марки, в 10 км от Варшавы.