"Повесил портрет Путина, но понял, что это перебор слишком подзно". Соцсети о задержании Ежова

Служба безопасности Украины 20 декабря сообщила о задержании помощника Владимира Гройсмана и замглавы службы протокола премьер-министра Станислава Ежова.

Его подозревают в работе на спецслужбы Российской Федерации, сообщили в СБУ. Как утверждают в ведомстве, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.

Утверждается также, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур, а полученные данные передавал кураторам через электронные каналы связи.

В соцсетях обсуждают резонансное задержание.

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