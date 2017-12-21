"Повесил портрет Путина, но понял, что это перебор слишком подзно". Соцсети о задержании Ежова

В соцсетях обсуждают резонансный арест помощника Гройсмана.
Служба безопасности Украины 20 декабря сообщила о задержании помощника Владимира Гройсмана и замглавы службы протокола премьер-министра Станислава Ежова.
Его подозревают в работе на спецслужбы Российской Федерации, сообщили в СБУ. Как утверждают в ведомстве, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.
Утверждается также, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур, а полученные данные передавал кураторам через электронные каналы связи.
В соцсетях обсуждают резонансное задержание.
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