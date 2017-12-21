Резонансное ДТП с шестью погибшими в Харькове: мужу судьи сожгли элитное авто, фото

В Харькове неизвестные подожгли машину мужа судьи Светланы Муратовой, которая ведет дело о резонансном дорожно-транспортном происшествии (ДТП), в результате которого погибли шесть человек.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает NewsRoom.

По предварительной информации, инцидент произошел около 16:00 неподалеку от областной прокуратуры. Двое неизвестных подожгли автомобиль Lexus LX 570 и побежали в сторону Московского проспекта. Огонь распространился на припаркованные рядом Mercedes и Skoda.

По информации портала, машина оформлена на Станислава Муратова, который является сотрудником областной прокуратуры. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители будут рассматривать версии, связанные с профессиональной деятельностью как Муратова, так и его жены. В пресс-службе полиции и областной прокуратуры пока не комментируют происшествие.

Напомним, Геннадий Дронов, являющийся вторым участником ДТП в Харькове, будет находиться под стражей еще два месяца, до 10 февраля 2018 года.

Стоит отметить, что 21 декабря 2017 года в Апелляционном суде Харьковской области рассмотрят апелляционную жалобу, которую подал адвокат Геннадия Дронова, который не согласен с решением следственного судьи Киевского райсуда о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей второго участника смертельного ДТП на Сумской.

Напомним, 13 декабря суд также оставил под стражей еще на два месяца еще одну участницу этой аварии Елену Зайцеву.