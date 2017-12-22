В аэропорту "Борисполь" произошел инцидент с пассажирским самолетом

В аэропорту "Борисполь" сошел с полосы самолет авиакомпании "Белавиа".

Такую информацию в пятницу, 22 декабря, озвучила пресс-секретарь авиаперевозчика Татьяна Ярош, сообщает "Украинская правда".

По ее словам, на данный момент аэропорт "Борисполь" функционирует в обычном режиме и проблемы с задержками вылетов отсутствует.

Детальную информацию об инциденте Ярош пообещала озвучить немногим позднее.

Напомним, как сообщало новостное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на очевидцев, самолет авиаперевозчика "Белавиа" после посадки в международном аэропорту "Борисполь" во время проезда по рулежной дорожке выкатился на грунт одной стойкой шасси.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам пообещали дешевые перелеты в 2018 году.