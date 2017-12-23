Политолог о поставках Javelin Украине: меньше верьте американской прессе

Политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя решение США о поставках оборонительного вооружения Украине, в том числе и противотанковых ракет Javelin, призвал не верить американской прессе, а только официальные заявления Государственного департамента.

"Меньше читайте американскую прессу со ссылкой на источники в Госдепе. Эти источники ежемесячно выделяют Украине летальное оружие и отправляют в отставку Тиллерсона", — написал он в Facebook.

По его мнению, нужно читать официальные заявления Госдепа, "где четко говорится об оборонительном нелетальном оружии, к которому не относятся "джавелины".

А также, считает Корнейчук, нужно читать принятый бюджен Пентагона на 2018 год, "где четко записано об оборонительном оружии. Кроме того, конгрессмены четко перечисляли эту военную помощь: радары, катера, "хаммеры", медицинское оборудование, военная форма и т.д".

Ранее сообщалось, что администрация Трампа одобрила продажу летального вооружения Украине на 41,5 миллионов долларов. Речь идет о поставках крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1, а также запчастей и боеприпасов к ним.

Между тем пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков успел пригрозить кровопролитием на Донбассе в случае поставки летальной оружия из США в Украину.