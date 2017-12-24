"Пора защищать русский язык от защитников". Главарь "ДНР" опозорился со своим "указом"

"Указ" Захарченко напечатан с ошибкой.
Главарь террористической "ДНР" Александр Захарченко обнародовал "указ" о применении "персональных санкций" к бизнесмену из оккупированного Докучаевска Александру Ахунзянову.
Согласно документу, террористы "отжали" у бизнесмена сеть магазинов в Докучаевске, а ему самому запретили въезд на территорию, подконтрольную "ДНР".
Журналист Денис Казанский, опубликовавший копию документа в Twitter, отметил, что "защитники русского языка" опять отличились — указ напечатан с ошибкой в слове "Постановляю".
"Сразу не обратил внимания, оказывается указ Захарченко об отжиме имущества Ахунзянова еще и напечатан с ошибкой. Ахахаха, пора защищать русский язык от защитников русского языка", — написал он.
Напомним, ранее Захарченко похвастался укладкой асфальта прямо в лужи.